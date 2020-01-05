Samsun’da öğrenciye ucuz ulaşım hakkı yok!

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şirketi (SAMULAŞ) geçtiğimiz eylül ayında ulaşıma zam yaptı. Zamlı tarife 2 üniversitenin bulunduğu, 65 bin öğrencinin eğitim gördüğü kentte tepkiyle karşılaşırken, SAMULAŞ yeni yılda da abonman uygulamasına geçti.

Buna göre öğrenciler, 90 TL karşılığında 1 ay boyunca 50 geçiş hakkı olan sisteme geçmek durumunda kaldı.

Ancak, daha önce 1.85 TL’den 50 biniş için 92.5 TL ödeyen öğrenciler kendileri için yapılan 2.5 TL indirimden mutlu olmadı.

Eylül ayında yapılan zamda dolmuşlar 3 liradan 3 lira 50 kuruşa, otobüsler ve tramvay ücretleri de 4 liradan 4.50 TL çıkarıldı. Öğrenciler için ise, özel halk otobüsleri 2 TL’den 2.5 TL, belediyeye ait otobüsler 1.75 TL 2 TL’ye, tramvay ise 1.65 TL.’den 1.85 TL’ye çıkarıldı.

AKP’Lİ BAŞKAN ZAM YÜKÜNÜ AZALTACAĞINI SÖYLEDİ

Toplu taşıma araçlarını sıklıkla kullanan üniversite öğrencileri yapılan zamlara tepki gösterince, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir bir açıklama yayınlamak durumunda kaldı.

Belediye Başkanı Demir yaptığı açıklamasında, “Zamların belediye kısmıyla alakalı olarak SAMULAŞ’a ait otobüs ve tramvaydan istifa etmeleri için öğrencilere ve emeklilere abonman sistemi getiriyoruz. Onların bu yükünü azaltacağız” dedi.

Yoğun şekilde ulaşım hatlarını kullanna yurttaşlar için bu sistemi getirdiklerini söyleyen Başkan Demir, zamın yüklerini azaltacak bir düzenleme yapacaklarını açıkladı.

İSTANBUL’DA 45 TL, SAMSUN’DA 225 TL!

1 Ocak tarihi itibariyle abonman sistemine geçilen Samsun’da, öğrenci ve öğretmenler için toplu taşımada geçerli olmak üzere 1 aylık geçerli olmak üzere 50 binişi 90 lira, 75 binişi 125 lira, 100 binişi 150 lira, 150 binişi 225 lira olarak açıkladı.

SAMULAŞ tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan fiyat tarifesi, öğrencilerin tepkisini çekti. Abonman sisteminden önce 50 biniş için 92.5 TL ödeyen öğrenciler için sadece 2.5 TL indirim yapılmış oldu.

Üstelik bir ay sonunda kullanmadıkları hakları da yanacak olan öğrenciler ayrıca abonman kart için 10 TL, her yıl yeniletmek için de 5 TL ödemek zorunda kalacak.

Öğrenciler sosyal medya hesabından fiyat listesine yönelik eleştiri içeren paylaşımlar yaptı. Öğrenciler, İstanbul’da 200 geçişin 40 TL olduğunu hatırlatarak, Samsun’daki pahalı ulaşım ücretlerine tepki gösterip, abonman ücretlerinin aşağıya çekilmesini talep etti.