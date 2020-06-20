Şanlıurfa Barosu’nun yürüyüşüne polis engeli

Barolarda seçim sisteminin değiştirilmesine yönelik yasa teklifi hazırlığına tepki gösteren barolar, ‘Savunma Yürüyüşü' adı altında Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Bu yürüyüş kapsamında yürüyen Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel'in şehir merkezinde polislerce önü kesilerek ‘yasaklama kararı' olduğu gerekçesiyle yürüyüşüne devam etmesine izin verilmedi.

“BARO BAŞKANI YÜRÜMEKTE ISRAR EDİNCE…”

Gerçekleşen yürüyüşün mesleki bir problemi dile getirmek olduğunu belirten Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, yürüyüşe izin verilmemesine şu sözlerle tepki gösterdi:

* Türkiye'de bugün 40 tane baro başkanı yasaklama olmasına 15 kilometre yürüdüler. Biz toplu bir yürüyüşte yapmıyoruz siz rica ettiniz ‘arkadaşlar gelmesin’ dediniz bizde ‘baş üstüne’ dedik.

* Oradan arkadaşlara seslendik dedik ki ‘biz sadece yönetimle yürüyeceğiz’. Sizi kırmadık ama benim yürüyüşümü engellemek isterseniz işlem yapın ama ben yürüyeceğim.

* Çünkü Türkiye'de 45 tane baro başkanı yasaklama olmasına rağmen yürüyor da Şanlıurfa'da bu yasaklamanın olmasını gerçekten anlamıyorum.

* Biz ne siyasi ne ideolojik bir şey için değil mesleki bir problemi dile getirmek olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Dövizlerimizde sadece barolara dokunma yazıyor burada bir suç unsuru var mı, slogan attık mı?

Yapılan görüşmelerin sonrasında Baro Başkanı Abdullah Güncel'in yürümesine izin verilerek engellenen yürüyüşüne devam etti.