Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şanlıurfa’da 4.1’lik deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Türkiye'nin doğu kesimlerinde depremler birbirini kovalıyor. Şanlıurfa'nın Gazibey ilçesinde meydana gelen 4.1'lik deprem korku ve paniğe yol açtı. İşte güncel son depremler listesi...

12:07 -
Haberler Gündem
Şanlıurfa’da 4.1’lik deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Şanlıurfa ve çevre illerde hissedilen deprem korkuya neden oldu. Yerin 7.6 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü ilk belirlemelere göre 4.1 olarak açıklandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

İLGİLİ HABERAFAD duyurdu! Bingöl'de 235 artçı deprem daha...AFAD duyurdu! Bingöl'de 235 artçı deprem daha... İLGİLİ HABERBurdur'da deprem meydana geldi! Burdur'da deprem meydana geldi!
Boğaziçi Üniversitesi deprem Şanlıurfa son depremler Türkiye
Son güncelleme: 12:10 17.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more