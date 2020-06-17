Şanlıurfa’da 4.1’lik deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Şanlıurfa ve çevre illerde hissedilen deprem korkuya neden oldu. Yerin 7.6 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü ilk belirlemelere göre 4.1 olarak açıklandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

İLGİLİ HABER AFAD duyurdu! Bingöl'de 235 artçı deprem daha...