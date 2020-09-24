Şans Topu sonuçları açıklandı! 23 Eylül tarihli şanslı numaralar…

Şans Toplu’nda sonuçlar belli oldu. Geçtiğimiz çekilişte 5+1 rakamı doğru tahmin eden bir kişi 727 bin TL’nin sahibi olmuştu. 23 Eylül Şans Topu çekilişinde ise şanslı numaralar; “6-11-14-18-34 + 6” olarak belirlendi.

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nun 23 Eylül tarihli 8. çekiliş sonuçları şu şekilde; 6-11-14-18-34 +6



SİSTEM OYUNU NEDİR?

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.