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Şans Topu sonuçları açıklandı! 23 Eylül tarihli şanslı numaralar…

Şans Topu'nun 23 Eylül tarihli çekiliş sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı. Şans Topu adlı şans oyununuda oynanan her kolonda doğru tahmin edilen 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numaralarda ikramiye alınabiliyor. İşte dün gecenin şanslı numaraları...

09:14 -
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Şans Topu sonuçları açıklandı! 23 Eylül tarihli şanslı numaralar…

Şans Toplu’nda sonuçlar belli oldu. Geçtiğimiz çekilişte 5+1 rakamı doğru tahmin eden bir kişi 727 bin TL’nin sahibi olmuştu. 23 Eylül Şans Topu çekilişinde ise şanslı numaralar; “6-11-14-18-34 + 6” olarak belirlendi.

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nun 23 Eylül tarihli 8. çekiliş sonuçları şu şekilde; 6-11-14-18-34 +6

SİSTEM OYUNU NEDİR?

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Milli Piyango Şans Topu Şans Topu sonuçları
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