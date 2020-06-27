Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 27 Haziran Sayısal Loto sonuçlarına göre ikramiye 2 kişiye gitti…

Bir Sayısal Loto çekilişi heyecanı daha yaşandı ve 27 Haziran Cumartesi tarihli çekilişin sonuçları belli oldu. Ankara’nın Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinden iki kişi ikramiyeyi paylaştı. Kazanan numaralar ise şu şekilde…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 27 HAZİRAN

Sayısal Loto’da haftanın sonuçlarına göre kazanan numaralar şu şekilde;

5-11-24-30-39-41

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

Her gün Süper Piyango