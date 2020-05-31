Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’da 5 Nisan Mahallesi’nde dün devriye gezen polislerin belinde tabanca görmesi üzerine kimlik sormak istediği F.A. (20), M.A. (23) ve M.E.C. ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtı. Şüphelilerden M.E.C.’nin yanındaki tabancayla ateş açması sonucu kurşunun isabet ettiği polis memuru Atakan Arslan kaldırıldığı hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ŞEHİDE SON GÖREV

Arslan için memleketi Samsun’un Çarşamba ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin eşi Gözde, babası Ali ve annesi Şükran Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, askeri ve polis erkanı, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede, salgın tedbirleri kapsamında, sosyal mesafede saf tutulması için alandaki zemin işaretlendi.

“HELALLEŞEMEDİK”

Şehit Arslan’In eşi Gözde Arslan, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Cenazeye katılan Bakan Soylu, “Helalleşemedik, kızım için sabrediyorum” diyen acılı eşe taziye dileklerinde bulundu.

Rıdvan Paşa Camii’nde, kılınan cenaze namazının ardından şehit polis Atakan Arslan, Salıpazarı ilçesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

FAİLLER YAKALANDI

Şüphelilerin yakalanması için dün hava destekli operasyon düzenleyen polis, F.A. ve M.A.’yı Şilbe Mahallesi’nde yakaladı. Diğer şüpheli M.E.C. ise bu sabah Bağlar Polis Merkezi’ne gidip teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.