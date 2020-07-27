Semiha Teyze’nin feryadını İmamoğlu duydu

SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği Semiha Kavasoğlu çiftinin hayat öyküsü tüm Türkiye’nin yüreğine kor gibi düşmüştü. Kavasoğlu çiftinin verdiği yaşam savaşına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyarsız kalmadı.

İmamoğlu’nun verdiği talimat üzerine harekete geçen İBB ekipleri, Kavasoğlu çiftinin evinde incelemelerde bulundu.

ÖNCE YATAK GİTTİ…

Semiha Kavasoğlu’nun yatalak eşi Abdullah Kavasoğlu’nun yatacağı bir yatak bile bulunmayan eve İBB ekipleri sabah saatlerinde çift kişilik yatak götürdü.

İKİ AYDA BİR NAKDİ DESTEK YAPILACAK

Ayrıca yapılan incelemelerde düzenli bir geliri bulunmayan Kavasoğlu çiftine iki ayda bir nakdi destek sağlanması uygun bulundu. Semiha Kavasoğlu’nun iş bulabilmesi için de İBB istihdam ofislerine bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan çok sayıda SÖZCÜ okuru, Kavasoğlu'na iş bulmak için seferber oldu.