Sevda Noyan kimdir? Sevda Noyan nereli?

Geçen ay yaptığı açıklamayla büyük bir çevreden tepki gören Sevda Noyan, Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olarak İzmir’de dünyaya geldi. Hayat hikayesi ise şu şekilde…

SEVDA NOYAN KİMDİR?

İlk evliliğinden önceki adı-soyadı Sevda Köse‘dir. Eski kocası olan Massimo Reggio'nun soyadını kullanmış Sevda Reggio daha sonra 2000 yılında Münib Engin Noyan ile evlenmiş ve Sevda Noyan olmuştur.Sevda Noyan kendi deyimiyle, ‘cahiliye dönemi' hayatında güzellik uzmanı olarak çalışıyordu. İzmir'de Ege TV'de makyözlük yapıyordu. Buradaki çalışmalarında yöneticiliğe kadar yükselmişti. Burada çalışırken, kanal tarafından düzenlenen birçok organizasyonu tertipliyordu.1996 yılında Bursa'ya yerleşti. 1999 yılında Bursa'da Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde Magazin Müdürü olarak çalıştı.

“Taksi Bursa” adı altında taksilerde okunacak bir dergi çıkardı.

Samanyolu televizyonunda “Kapılar ve Köprüler” programını yapmakta olan Engin Noyan ile tanıştı. Engin Noyan'ın ile evlendiğinde iki çocuk sahibi olan Sevda Noyan yazar ve yorumculuk yaptı.

SEVDA NOYAN NELER DEMİŞTİ?

Noyan, “15 Temmuz kursağımızda kaldı” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk… Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır.”Programın sunucusu Esra Elönü ise, Noyan'ın sözleri üzerine; ” ‘Ayak' az kalır bence, 4 ayaklarını denk alsınlar” diyerek yanıt verdi.