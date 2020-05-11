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Sevindiren haber KKTC’den geldi! Son hasta da taburcu oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) corona virüsü (Covid-19) tedavisi gören son hasta bu akşam taburcu edildi. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nden alkışlar eşliğinde taburcu edilen son hastayı Başbakan Ersin Tatar ile Sağlık Bakanı Ali Pilli uğurladı. KKTC'de son yapılan testler sonucunda da hiç bir vakaya rastlanmamasıyla, normalleşme sürecine geçildi.

22:50 -
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Tüm dünyayı etkileyen ve binlerce kişinin yaşamını yitirdiği yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında KKTC, başarılı bir sürecin ardından virüsten kurtuldu. Yapılan son testlerde pozitif vakaya rastlanılmayan KKTC’de tedavi gören hasta ise bu akşam sağlığına kavuşarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden taburcu edildi.

SON HASTA ALKIŞLARLA TABURCU OLDU

Hastanın taburcu edilirken düzenlenen mini kutlamaya Başbakan Ersin Tatar ile Sağlık Bakanı Ali Pilli de katıldı. Son hasta alkışlar arasında hastaneden ayrıldı.

“BU BİR BAŞARIDIR”

Gazetecilere açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanlığı’nın ve herkesimin özverili çalışmasıyla virüs tehdidinin ortadan kaldırıldığını söyledi. Alınan önlemler ve uygulamalarla başarılı bir süreç geçirdiklerini kaydeden Tatar, “Hepimiz iyi çalıştık. Bu bir başarıdır. Normalleşme sürecini en iyi şekilde yapacağız” dedi.

“BELADAN KURTULDUK”

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını söyledi. Pilli, “Covid-19 belası başladığı andan itibaren gerekli önlemlerimizi almıştık. Çok güzel başarılı çalışma ile son hastamızı taburcu ettik. KKTC’yi tanımasalar da biz varlığımızı göstermiş olduk. Dünya sıralamasında önemli sıradayız” diye konuştu. DHA

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Başbakan Corona Dünya Haber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı
Son güncelleme: 23:10 11.05.2020
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