Şevket Kazan’ın cenazesi siyasetçileri bir araya getirdi

Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, Ankara’da Hacı Bayram Veli Camisi’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Kazan'ın cenazesine parti liderlerinin yanı sıra, AKP'den ayrılan birçok siyasetçi de bir araya geldi. Cenaze namazının ardından Kazan, Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi YİK Üyeleri Yasin Hatiboğlu, M. Recai Kutan, Mustafa Kamalak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop,11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM eski başkanı Bülent Arınç, Diyanet İşleri eski Başkanı Lütfü Doğan gibi isimler katıldı.

TABUTU ERDOĞAN, GÜL VE ŞENTOP TAŞIDI

Diyanet İşleri eski Başkanı Lütfü Doğan, cenazede yaptığı konuşmada, Şevket Kazan ile tanışıklığının 1965 yılında başladığını belirterek, merhum için, “Uzun yıllar birlikte devam etmiştir. Allah sizden de kendisinden de razı olsun. Dürüst, adil, fetva sahibi, bilgi sahibi, hukukçu” ifadelerini kullandı. Ardından cenaze tabutu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Şentop, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından taşındı.

ERDOĞAN'IN TOKALAŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ı ziyaretinde tokalaşmamayı tercih etmesi dikkat çekmişti.

Erdoğan’ın daha sonra Avrupa Birliği (AB) ile mülteci zirvesi için gittiği Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesinde tokalaşmamayı tercih ettiği görülmüştü.

Bugün Arnavutluk, Brezilya ve Moldova büyükelçileri kabulünde de tokalaşmamayı sürdüren Erdoğan'ın Şevket Kazan'ın cenazesinde tokalaşması dikkat çekti.

AKŞENER VE GÜL KARŞILAŞTI

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kazan'ın yakınlarına taziye ziyareti de kameralara yansıdı. Akşener, bir süre Kazan ailesiyle sohbet etti. Ziyareti sırasında Abdullah Gül ile de karşılaşan Akşener, kısa bir sohbet gerçekleştirdi.