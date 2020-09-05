Şeyh olduğunu iddia ederek reklamla mürit toplayan Mehmet Pehlivanlı öldü

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Rabbani Dergâhı adı altında faaliyet gösteren ve kendisinin şeyh olduğunu ileri süren Mehmet Pehlivanlı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Arapçayı bir günde öğrenerek Kuran'ı öğrendiğini belirten Pehlivanlı, 2014 yılında Kayseri'de otobüslere reklam vererek mürit toplamasıyla gündem olmuştu.

İSTANBUL SEÇİMLERİNİ BİLDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Öte yandan Pehlivanlı 31 Mart'ta İstanbul seçimlerini bildiğini ileri sürerek, “Şaibe ortaya çıktığında AK Parti itiraz bile etmemişti, sözde gazeteciler takip etsin bakalım ‘her şey güzel mi olacak' görsünler, seçim iptal olacak dedim, AK Parti'de gümbür gümbür kazanacak dedim ve oldu. Biz AK Parti'nin davulunu çalmıyoruz da bunlara emanet edilmez. İstanbul'u alınca Türkiye bitmiş demektir” ifadelerini kullanmıştı.

MEHMET PEHLİVANLI KİMDİR?

1959 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelen Pehlivanlı İzmir Narlıdere Astsubay Okulu'ndan mezun olduktan sonra 22 sene Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, farklı şehirlerde çalıştı.

2001 yılında emekli olarak Kayseri'ye yerleşen Pehlivanlı kendisinin şeyh olduğunu iddia ederek Rabbani Dergahı adı altında faaliyetlerini sürdürdü.