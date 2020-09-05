Dergahta çocuğa cinsel saldırı skandalında düşündüren ayrıntılar

Türkiye günlerdir Sakarya Akyazı’da patlak veren dergahta cinsel istismar skandalını konuşuyor. Kendini kamuoyuna Fatih Nurullah olarak tanıtan Uşşaki tarikatı şeyhi Eyyup Fatih Şağban (58), Sakarya Ferizli Cezaevi’nde tutuklu bulunurken, korkunç olayla ilgili savcılık tarafından ayrıntılı bir açıklama yapılmıyor.

Ancak sosyal medyaya olayla ilgili tüyler ürpertici iddialar yansıyor. Şeyhin ilk cinsel istismarda çocuğa 100 lira vererek susturmaya çalıştığı, olan bitenden şüphe eden annenin sapkın şeyhi “Allah dostu bir kişi” diye bildiği için hemen harekete geçmediği, istismarın aile içinde duyulması üzerine de çocuğun babasına 70 bin lira teklif edildiği belirtiliyor.

BAŞKA MAĞDURLAR VAR İDDİASI

Şağban’ın ayrıca 10 yaşında bir başka çocuğa yönelik istismarda bulunduğu iddiası da var. Ayrıca sapık şeyhin kurbanı başka çocukların olup olmadığı, bu konuda savcılığın ya da jandarmanın çalışma yürütüp yürütmediği “soruşturmanın gizliliği” gerekçesiyle açıklanmıyor.

Konuyla ilgili Diyanet, “Masum yavrulara uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir” derken, Adalet Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların kamuoyuna yönelik ayrıntılı açıklama yapmaması dikkat çekiyor.

O DA “İSLAM DEVLETİ” DEMİŞTİ

Fatih Nurullah takma adını kullanan Eyyup Fatih Şağban, Ayasofya’da tören düzenlendiği günlerde “Hele İslam devleti olsun, en güzel sarığı biz saracağız, en güzel cübbeleri biz giyeceğiz” sözleriyle haberlere konu olmuştu.

Sakarya’daki dergahta yaşanan cinsel istismar olayı akıllara 12 yıl önce Bursa’da yaşanan benzeri bir olayı getirdi. O olayın yaşandığı 2008’de 78 yaşında olan Akit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez de 14 yaşında bir çocuğa cinsel istismardan 13 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılmıştı.

Bu olayda mağdur çocuğun annesi de “kızını fuhuşa zorlamaktan” tutuklanmıştı. Gençliğinde de gazeteci Ahmet Emin Yalman’a suikast girişiminde bulunan Hüseyin Üzmez, dosyanın Yargıtay aşamasında olduğu günlerde cezaevinden salıverilmişti.

“TÜRKİYE ŞERİATI UYGULAMAK İÇİN DAHA NE BEKLİYOR”

Cezasının kesinleşmesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Hüseyin Üzmez’i, Temmuz 2012’de SÖZCÜ yazarı Saygı Öztürk, bulup konuşturmuştu.

Hüseyin Üzmez Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada “İslam Devleti” ve “Şeriat kanunlarından” şöyle söz etmişti:

“Bana ceza verilecekse, şeriat kanunlarına göre verilmeliydi. Ben bu cezayı tanımıyorum. O yüzden İslam Devleti bir an önce kurulmalı ve şeriat hükümleri A'dan Z'ye kadar eksiksiz uygulanmalıdır. Türkiye, şeriatı uygulamak için daha ne bekliyor anlamadım.”

CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN 12 GÜN SONRA ÖLDÜ

Akit yazarı Üzmez, bir süre sonra yakalanıp tekrar cezaevine konmuş ancak sağlık sorunları gerekçesiyle 2014 yılında salıverilmiş ve cezaevinden çıktıktan 12 gün sonra ölmüştü.

NE OLMUŞTU? Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk mahallesinde yaşayan ve kendini Uşşaki tarikatı lideri olarak tanıtan Fatih Nurullah, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle geçen perşembe günü tutuklanmıştı. Sapık tarikat liderinin, mağdur çocuğun babasını olayı örtbas etmeye ikna etmeye çalışırken kullandığı ifadeler ise mide bulandırmıştı. SÖZCÜ'ye konuşan 12 yaşındaki çocuğun babası F.A., Fatih Nurullah'ın 2019 Temmuz ayından itibaren küçük kızı istismar etmeye başladığını ve olayı örtbas etmek için de kendilerine 70 bin lira teklif ettiğini söylemişti.

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