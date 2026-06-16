TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın Arizona Athletic Grounds'taki antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu. Sözlerine Türk Milleti'nden özür dileyerek başlayan Hacıosmanoğlu, "İlk maçta hayal kırıklığına uğrattığımız için Aziz Milletimizden özür diliyorum. Ancak maçı da seyrettiğiniz zaman, 3 tane maç oynasanız, böyle bir maçla karşılaşmazsınız. Ancak bunlar ilk sefer başımıza gelmiyor. Daha önce de hep mağlubiyetle başladık. Çocuklara inancımız tam." dedi.

AKBABALIĞI BIRAKSINLAR

A Milli Takım’a yapılan eleştirilere sert yanıt veren TFF Başkanı, "Akbabalığı ve sırtlanlığı bırakalım. Destek olsak ne kaybederiz? Önümüzde daha 2 maç var. İspanya bugün Yeşil Burun Adaları ile berabere kaldı. Enteresan sonuçlar oluyor zaten. İspanya'yı yerden yere mi vuruyorlar? Bu çocuklara inanıyorum ben.’’ ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM’E SERT SÖZLER

Teknik direktör Fatih Terim’in Youtube kanalında A Milli Takım hakkında yaptığı eleştiriler hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, "Fatih hocayı arama gereği hissetmedim. Konuşmasının başlangıcı için teşekkür ediyorum. Ama ona imparator lakabını bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde o konuşmaya bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine. Üzüldüm. Çünkü imparatorsa lakabınız, gizemli şeylerden bahsedip. ‘Konuşacağım zaman gelecek, 2 maç daha bekleyelim, hesap sorarız.’ Kimden hesap soracaksın. Fatih Terim’in duruşuna, bilgeliğine yakışmadı. Çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik kadrodan mı soracaksınız, yönetimden mi başkandan mı soracaksınız? Haber versin, hazırlık yapalım. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Hiç yakıştıramadım kendisine.’’ dedi.