Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un "seçim" çıkışı siyaset gündemine bomba gibi düştü.

Seçimin ne zaman olacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olup olmayacağı merak edilirken eski AKP'li isimler Şamil Tayyar ve Mücahit Birinci'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

ŞAMİL TAYYAR 'DAMAT' DEDİ

AKP'li eski vekil Tayyar, AKP içinde sistem tıkanıklığı yaşandığını savunarak partinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükünü hafifletecek güçlü bir siyasi aktöre ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

"Kişisel kanaatim, Berat Albayrak bu role en uygun olanıdır" diyen Tayyar, "Buna Berat beyin değil AK Parti'nin ihtiyacı var. Bu misyonu üstlenecek daha güçlü ve uygun aktör varsa o da denenebilir. Ben bulamadım, bulan varsa eyvallah. Dikkat çekmek istediğim konu, bu ihtiyacın aciliyetidir" ifadelerini kullandı.

BİRİNCİ 'OĞUL' İLE YANIT VERDİ

Tayyar'ın "Berat Albayrak" çıkışına, AKP'den ihraç edilen eski MKYK üyesi Mücahit Birinci'den yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevine devam etmesi gerektiğini savunan Birinci, Erdoğan'ın görevini sürdürmemesi durumunda, yerine geçebilecek isim olarak Bilal Erdoğan'ı işaret etti.

Birinci, "En önemlisi de Bilal Erdoğan "denenmiş" bir siyasi figür değildir. Bilal Bey ülkeye, vizyonu ile yeni bir dinamizm katar" dedi.