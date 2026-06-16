1. Lig ekiplerinden Vanspor, Orkun Kökçü'nün abisi Ozan Can Kökçü'yü kadrosuna kattığını duyurdu. Geçen sezon Hollanda Eredivisie ekibi Volendam'da 31 maça çıkan 27 yaşındaki orta saha, gelecek iki sezon için Vanspor ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Hollanda ekibi FC Volendam forması giyen profesyonel futbolcu Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Orta saha bölgesinde görev yapan Ozan Can Kökçü'nün kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine Vanspor forması altında başarılar diliyoruz" denildi.

Ozan Can Kökçü, geçen sezon Volendam'da oynadığı 31 maçta 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.