Seyir halindeki otomobil birden alev alev yandı!

Korkutan yangın, Sultanbeyli’nin Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Selçuk Han Caddesi’nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

İçerisinde iki kişinin olduğu öğrenilen otomobildeki yangının elektrik kontağından çıktığı iddia edildi.

Yangını kısa sürede fark eden otomobil içerisindeki iki kişinin aracı terk ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Seyir halindeyken alev topuna dönen otomobili olay yerine gelen Sultanbeyli itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü ve bir süre soğutma çalışması yaptı.

Trafik polisleri, olayın gerçekleştiği caddeyi bir süre trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından araç yoldan çekildi ve trafik normale döndü. İHA