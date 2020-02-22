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Seyir halindeki otomobil birden alev alev yandı!

Sultanbeyli'de içerisinde iki kişinin bulunduğu bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenden dolayı birden alev alev yanmaya başladı. Araç içerisinde bulunan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla aracı terk etti. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

23:40 -
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Korkutan yangın, Sultanbeyli’nin Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Selçuk Han Caddesi’nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

İçerisinde iki kişinin olduğu öğrenilen otomobildeki yangının elektrik kontağından çıktığı iddia edildi.

Yangını kısa sürede fark eden otomobil içerisindeki iki kişinin aracı terk ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Seyir halindeyken alev topuna dönen otomobili olay yerine gelen Sultanbeyli itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü ve bir süre soğutma çalışması yaptı.

Trafik polisleri, olayın gerçekleştiği caddeyi bir süre trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından araç yoldan çekildi ve trafik normale döndü. İHA

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