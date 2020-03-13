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Seyircisiz derbiye İBB’den Corona virüs önlemi

İBB, Pazar saat 19.00’da, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak seyircisiz karşılaşma öncesi Corona virüs salgını riskine karşı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda dezenfekte çalışması yapacak.

Özlem GÜVEMLİ
18:02 -
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Seyircisiz derbiye İBB’den Corona virüs önlemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Pazar günü saat 19.00’da gerçekleşecek Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26. hafta Galatasaray – Beşiktaş karşılaşması öncesi Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 14.00'de hijyen çalışması gerçekleştirilecek.

SOYUNMA ODALARI DA DEZENFEKTE EDİLECEK

Galatasaray Spor Kulübü'nün Corona virüse karşı ortamı güvenli hale getirmek amacıyla İBB'den destek talep etmesi üzerine, stadın bazı bölümleri dezenfekte edilecek.

Görevli personelin bulunduğu alanlar, soyunma odaları, hakem odaları, gözetmen odaları, basın odaları, toplantı alanları, sağlık ve güvenlik alanları ve tüm ofislerde çalışma yürütülecek.

MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANIYOR

Maç seyircisiz oynanacağı için bu alanlar dışında bulunan yerler kapsam dışı bırakıldı. Ancak ileriki zamanlarda maçların seyircili oynanmasının gündeme gelmesi halinde yeniden planlanacak.

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