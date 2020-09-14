Sınırsız ücretsiz izne böyle isyan etti: Eşim beni terk etti, 3 çocuğumla dayanacak gücüm kalmadı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir fabrikada çalışan 38 yaşındaki Mehmet Nalbantoğlu, pandemi sürecinde 50'den fazla arkadaşıyla birlikte ücretsiz izne gönderildi.

Altı aydır bin 168 lira nakdi ücretle geçinmeye çalışan 3 çocuk babası Nalbantoğlu, bu süreçte eşinin de kendisini terk ettiğini, 3 çocuğuyla, ödenen ücretle geçinmeye çalıştığını belirterek, “Biri bize bin 168 lira ile nasıl geçineceğimizi, nasıl aç yaşayacağımızı anlatsın” dedi.

FABRİKA YENİ İŞÇİ ALIMI İÇİN İLAN VERDİ

Ücretsiz izinde oldukları için halen fabrikanın çalışanı olarak göründüklerini söyleyen Nalbantoğlu, “Bizi işten çıkarmıyorlar, ancak 500 yeni eleman almak için ilan veriyorlar. Bu yöntemle işsizlik istatistiklerini düşürmeye çalışıyorlar” diyerek aldıkları bin 168 lira ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçinebilirse, maaşımı kendisine vermeye hazır olduğunu söyledi.

ŞİKAYETLER SONUÇ VERMEDİ

Nazilli'de bir fabrikanın motorlu araç bölümünde çalışırken pandemi süreciyle birlikte ücretsiz izne gönderildiklerini söyleyen Nalbantoğlu, “Mart'ın 23'ünde astım rahatsızlığından dolayı beni ve çeşitli bahanelerle 50'den fazla arkadaşımızı 3 ay ücretsiz izne çıkardılar. Ardından bu süreleri uzattılar. Altı aydır maaş ve sigortam ödenmedi. İşvereni defalarca CİMER'e şikayet ettiğim halde bir gelişme olmadı. AKP Aydın milletvekillerine ulaştım, sessiz kaldılar” dedi.

DAYANACAK GÜCÜM KALMADI

Altı aydır bin 168 TL maaş aldığını söyleyen Mehmet Nalbantoğlu, şöyle konuştu:

* Sadece bir bankanın kredi taksitine aylık bin lira ödüyorum. Üç çocuğumla geçinemeyince maaş aldığım bankadan kredi aldım, onlara 519 lire ödemem var. Kredi kartlarından toplam 8 bin lira harcadım. Kredi kartında bir kuruş limit kalmadı.

* Açlık sınırı 2 bin 500 liranın üzerinde siz ‘bin 168 lira ile vatandaşa geçimini sağla’ diyorsunuz. Kızım 8. sınıfa gidiyor. Öğretmeni evde çalışması için 4 kitap önerdi, kırtasiyeye sordum 205 lira.

* Bu rakam bırakın yaşamayı okul masrafına yetmeyecek. Bizlere verilen bin 168 lira ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçinebilirse, yemin ederim maaşımı veririm. Dayanacak gücüm kalmadı.

NASIL AÇ YAŞANIR ANLATSINLAR

Evlendikleri günden bu yana dönem dönem maddi sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Nalbantoğlu, son altı ayda yaşadıkları üzerine eşinin “Artık dayanamıyorum” diyerek evi terk ettiğini dile getirdi.

Nalbantoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Altı aydır işsizim ve ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bu aile içine de yansıdı. Evlendiğimiz 2006 yılından bu yana dönem dönem sıkıntılar yaşadık. Eşim de artık aynı sorunları yaşamak istemiyorum dedi, on gün önce evi terk etti.

* En büyüğü 8 sınıfa giden üç çocuğum ile çaresiz kaldım. Ben ve çocuklarım nasıl geçineceğiz onun derdindeyim Aç nasıl yaşayacağımızı biri bize anlatsın.

İSTATİSTİK DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Kendileri gibi ücretsiz izne gönderilenlerin işe davet edilmesi yerine yeni işçi alımına gidilmesini, istatistiklere etki yapmayı amaçladığını söyleyen Nalbantoğlu şunları kaydetti:

* Beni ve arkadaşlarımı ücretsiz izne çıkarıp işe davet etmeyen şirket, benim çalıştığım bölüme 50, toplamda fabrikaya 500 personel alacağını duyurdu.

* Bunun üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi'ni aradım. Yaptığımız görüşmeden anladığım kadarıyla istatistikler de Türkiye deki işsizlik oranını düşük göstermek için bu yöntemi uyguluyorlar.

* Benim gibi binlerce insan ücretsiz izinli, ama iş akdimiz fesih edilmediği için çalışıyor görünüyor. İşyerleri ise asgari ücretle yeni personel alarak işsiz sayısının istatistiklerini düşürüyor. Ya iş çıkışımızı versinler ya da çalıştırmaya başlasınlar.