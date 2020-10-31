Sisam Adası’ndaki enkazın altından dram çıktı

Kuşadası açıklarında dün öğle saatlerinde meydana gelen şiddetli depremin ardından komşu Yunanistan adası Sisam bu sabaha kadar uyumadı.

Sisam ve adadaki Karliovasi meydanlarına kurulan onlarca çadırda geceyi geçiren halk sabaha kadar meydana gelen 3.1 ve 4.1 arasındaki sarsıntılarla heyecanlı anlar yaşandı.

GAZETECİ ÖNCE HABERİ VERDİ SONRA OĞLUNUN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Sisam adasında meydana gelen deprem felaketinin hemen ardından sokaklara çıkarak yıkıntıların arasından haber yayını yapan gazeteci Alexis Komninos’un bir yandan da radyosu aracılığı ile sık sık enkazlardan uzak durulması için uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Yaklaşık iki saat sonra yıkılan bir evin enkazı altında kalan 15 yaşındaki Claire ile arkadaşı 17 yaşındaki Aris Komninos'un kendi oğlu olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.

RadyoCafe 102.4 Samostoday.gr haber sitesinde çalışan baba Komninos gazetecilik mesleğini yapmaya devam ederken ölen oğlu ve kız arkadaşı için bugün şu mesajı yayınladı. “Seninle gurur duyuyorum, kendi gençliğimi görüyordum sen de. Clarie'yi hiç yalnız bırakmamıştın, şimdi de yalnız bırakmadın. Birkaç gün önce doğum gününüzü kutlamıştınız. Birkaç gün önce onun doğum gününde çok mutluydun. Baba, seni evinden almaya geldiğimde bana söylediğini bile bilmiyordum. Güldüm ve ne kadar iyi hissettiğini anladım. Geride kalanların sözleri yok gözyaşları yok. Gittiğin yerde Claire ile ol, kalbim seninle birlikte gitti. Black Friday çocuklarısınız” dedi.

ENKAZIN ALTINDA BİRBİRLERİNE SARILMIŞ VAZİYETTE BULUNDULAR

Yaşamlarını yitiren Claire ve Aris Komninos'un iki gün önce birlikte doğum günlerini kutladıkları öğrenildi.

Claire ve Aris'in enkazın altından birbirlerine sarılı vaziyette bulundukları ortaya çıktı. İki gencin ölümü Sisam adasında büyük üzüntü yarattı.

ADADA KRİZ MASASI KURULDU

Sisam Belediyesi'nin Karlovasi ve Vathi kentlerinde Sivil Koruma Vekili ve Kriz Yönetimi Yardımcısı Nikos Hardalias , Genel Altyapı Sekreteri George Karagiannis, Genel Sığınmacılar Kabul Sekreteri Emmanuel Logothetis, Bölgesel Vali Sisam Panourakis Vassilos başkanlığında kriz masaları oluşturuldu. Sisamlılar için yaklaşık 1000 çadır kurulacağı belirtildi.

Yüzlerce ev ve iş yerinin hasarlı olduğu 35 inşaat mühendisi ile yaklaşık 400 kişilik arama kurtarma ve alt yapı ekiplerinin Atina ve Rodos'tan yola çıktığı belirtildi. Sisam Adası'nda yüzlerce ev ve işyerinin yanı sıra 200'e yakın tekne ile 300'e yakın aracın büyük hasar gördüğü hasar tespit çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

BAŞBAKAN MİÇOTAKİS SİSAM'A GİDİYOR

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in bugün öğleden sonra Sisam Adası'na giderek incelemelerde bulunacak. Miçotakis yaptığı açıklamada “Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar halklarımızın birlik olma zamanları” dedi.