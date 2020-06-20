LGS nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar

Bugün Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sebebiyle, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine ‘LGS ve YKS tedbirleri’ konulu genelge göndererek istisnai durumları belirledi.

VELİLER REFAKAT EDEBİLECEK Mİ?

Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK MI?

Tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri, bugün 07.00-13.00 saatleri arasında açık olacak.

25-26 Haziran günlerinde de nüfus müdürlükleri saat 20.00’ye kadar, YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran’da ise 07.00-13.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Yine YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran’da 07.00-16.00 saatleri arasında nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

TOPLU TAŞIMADA DAHA ÇOK SEFER

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT

Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı-satıldığı iş yerleri açık olacak. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri de açık.

Engelli kişiler hariç diğer vatandaşlar araç kullanmamak şartı ile evine en yakın market, bakkal ve fırınlara giderek ihtiyaçlarını alabilecek. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları açık olacak. Daha önce uygulanan sokağa çıkma yasağındaki kurallar geçerli olacak.