Sokağa çıkma yasağı öncesi semt pazarlarındaki vatandaşlar sosyal mesafe dinlemedi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yarın başlayacak iki günlük yasak öncesi bugün kurulan Cuma pazarı vatandaşların akınına uğradı. Sosyal mesafenin sıfır olduğu pazarda vatandaşlar yine yan yana alışveriş yaptı, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

MEYVE SEBZELERİ ELLEYEREK ALDILAR

Pazarda bazı vatandaşların sebze ve meyveleri elleyerek hatta koklayarak almaya devam ettikleri görüldü. Birçok vatandaşın maskeli olduğu pazarda sosyal mesafeye neredeyse hiç uyulmadı.

“BU NEYİN ACELESİ”

Bodrum‘da yaşayan evli ve iki çocuk babası Süleyman Balıkçı “Bugün öğle saatlerinde pazara her şey düzelmiştir diye geldim, gördüklerime inanamadım, herkes alt alta üste üste neredeyse neyin acelesini yapıyorlar, anlamadım. Günlerdir yapılan tüm uyarılara rağmen yine vatandaşlar yan yana dip dipe alışverişe devam ediyor ve bu görüntüler Bodrum'a yakışmıyor” dedi.

CHP’Lİ ARAS: BUGÜN PAZARA UĞRADIM ÇOK KALABALIKTI

Bodrum zabıta ekiplerinin pazar girişinde vatandaşların ateşlerini ölçtüğü ve eldiven maske dağıttığı pazara bu sabah girdiğini belirten Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras şunları söyledi:

* Bodrum corona virüsü konusunda aldığımız tedbirler sayesinde oldukça iyi bir mesafe kaydetti.

* Neredeyse vaka sayımız azaldı, olanlarda tedavi görüp hastaneden ayrılıyor ancak tedbiri elden bırakmamak gerekir sosyal mesafeye kesinlikle uyulması ve her yerde uyulması gerekir.

* Bu gün bende pazara uğradım ama gerçekten çok kalabalıktı, sosyal mesafe konusunda biraz sıkıntımız var, insan hayatı çok önemli, lütfen biraz dikkat.