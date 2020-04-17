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Sokağa çıkma yasağı öncesi semt pazarlarındaki vatandaşlar sosyal mesafe dinlemedi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün kurulan Cuma pazarında vatandaşlar uyarılara aldırış etmeden sosyal mesafesiz alışveriş yaptı. Bazı vatandaşların meyve ve sebzeleri hala elleyerek almasına, Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Aras’ta isyan etti.

Yaşar ANTER
15:05 -
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Sokağa çıkma yasağı öncesi semt pazarlarındaki vatandaşlar sosyal mesafe dinlemedi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yarın başlayacak iki günlük yasak öncesi bugün kurulan  Cuma pazarı vatandaşların akınına uğradı. Sosyal mesafenin sıfır olduğu pazarda vatandaşlar yine yan yana alışveriş yaptı, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar sebzeleri de çıplak elle seçti. Foto: Sözcü

MEYVE SEBZELERİ ELLEYEREK ALDILAR

Pazarda bazı vatandaşların sebze  ve meyveleri elleyerek  hatta koklayarak almaya devam ettikleri görüldü. Birçok vatandaşın maskeli olduğu pazarda sosyal mesafeye neredeyse hiç uyulmadı.

Kalabalıktan dolayı pazara giremeyen vatandaşlar isyan etti. Foto: Sözcü

“BU NEYİN ACELESİ”

Bodrum‘da yaşayan evli ve iki çocuk babası Süleyman Balıkçı “Bugün öğle saatlerinde pazara her şey düzelmiştir diye geldim, gördüklerime inanamadım, herkes alt alta üste üste neredeyse neyin acelesini yapıyorlar, anlamadım. Günlerdir yapılan tüm uyarılara rağmen yine vatandaşlar yan yana dip dipe alışverişe devam ediyor ve bu görüntüler Bodrum'a yakışmıyor” dedi.

Corona tedbirlerini hiçe sayan vatandaşlar dip dibe alışveriş yaptı. Foto: Sözcü

CHP’Lİ ARAS: BUGÜN PAZARA UĞRADIM ÇOK KALABALIKTI

Bodrum zabıta ekiplerinin pazar girişinde vatandaşların ateşlerini ölçtüğü ve eldiven maske dağıttığı pazara bu sabah girdiğini belirten Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras şunları söyledi:

* Bodrum corona virüsü konusunda aldığımız tedbirler sayesinde oldukça iyi bir mesafe kaydetti.

* Neredeyse vaka sayımız azaldı, olanlarda tedavi görüp hastaneden ayrılıyor ancak tedbiri elden bırakmamak gerekir sosyal mesafeye kesinlikle uyulması ve her yerde uyulması gerekir.

* Bu gün bende pazara uğradım ama gerçekten çok kalabalıktı, sosyal mesafe konusunda biraz sıkıntımız var, insan hayatı çok önemli, lütfen biraz dikkat.

 

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