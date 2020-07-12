Son dakika… Bakan Koca, coronadan kaynaklı can kaybı ve vaka sayısını açıkladı! İşte 12 Temmuz tablosu…

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu. Tabloya göre bugün 45 bin 232 test yapılırken bin 12 yeni vaka tespit edildi.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Corona virüsü nedeniyle bugün 19 kişi daha hayatını kaybederken Türkiye’deki toplam vefat sayısı 5 bin 363’e, toplam vaka sayısı da 212 bin 993’e yükseldi.

Yayımlanan son tabloya göre bin 298 kişi daha coronayı yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 194 bin 515’e çıktı.

BAKAN KOCA EN YÜKSEK 5 İLİ AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yoğun bakım sayılarına dikkat çekti.

Koca, “Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım” dedi.