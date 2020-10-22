Son dakika… Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 7 ili açıklayıp uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Son günlerde artan vakalara dikkat çeken Koca, şu ifadeleri kullandı;

“İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman, Aydın toplantılarında salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendirdik. İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım” ifadelerini kullandı.

YENİ HASTA SAYISI 2 BİNİN ÜZERİNDE

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı tabloya göre son 24 saatte 2 bin 13 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 353 bin 426'ya çıktı. 68 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 9 bin 513'e yükseldi.

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