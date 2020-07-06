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Son dakika… Bakan Pakdemirli: 300 hektara yakın bir alanı kaybettik

Gelibolu'daki yangına ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Şuana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş görünüyoruz. Bu biraz daha artabilir" dedi.

Sozcu.com.tr
19:33 -
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Son dakika… Bakan Pakdemirli: 300 hektara yakın bir alanı kaybettik

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda arazöz, 2 uçak ve 20 helikopter sevk edildi. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı kapatılırken bir köyün de tahliye edileceği belirtildi.

“1 SAAT 15 DAKİKAMIZ VAR”

Yangın tarım arazilerine de sıçrarken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale’ye hareket etti.

İlk incelemelerin ardından açıklama yapan Bakan Pakdemirli, “Şuana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş görünüyoruz. Bu biraz daha artabilir. Önümüzde 1 saat 15 dakikamız daha var. Arkadaşlarımızla birlikte bunu değerlendiriyoruz. Akşam için de belirli hazırlıklarımız var. İHA’lardan bilgi akışları devam ediyor. Gece şartları mutlaka aleyhimize işleyecek ama çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.

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Son güncelleme: 19:42 06.07.2020
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