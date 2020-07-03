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Son dakika… Bakan Soylu: 4 kişi vefat etti, 3 kişi ise kayıp

Sakarya'da meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplam 186 kişi içeride demiştik. Bu kişilerden hastaneye gitmediğini tespit ettiğimiz kişi sayısı 7'dir. Sabah 4 kişinin hayatını kaybettiğini söylemiştik. 3 kişinin akıbeti henüz bilinmiyor. Üçünün arama çalışması devam ediyor" dedi.

19:14 -
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Son dakika… Bakan Soylu: 4 kişi vefat etti, 3 kişi ise kayıp

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nın açıklamalarından satır başları;

*Patlamanın ardından Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buraya geldik. Tüm yetkililer de patlamanın ardından burada oldu. Uçaklar ve itfaiyeler yangını söndürmeye başladı.

*Yangın tamamen söndürüldü. Binalarda arama kurtarma çalışmaları da başladı. Bizim yaptığımız son tespitte elde ettiğimiz sonuç şu; Toplam 186 kişi içeride demiştik.

*Bu kişilerden hastaneye gitmediğini tespit ettiğimiz kişi sayısı 7’dir. Sabah 4 kişinin hayatını kaybettiğini söylemiştik. 3 kişinin akıbeti henüz bilinmiyor. Üçünün arama çalışması devam ediyor.

*Tabi burada 7 kayıp, fabrikadaki liste üzerinde. Daha fazla kişi var mıydı, henüz bilemiyoruz. Onun için arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.

AYRINTILAR GELİYOR…

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Son güncelleme: 19:20 03.07.2020
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