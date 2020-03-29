Son dakika… Bakan Soylu’dan ‘sokağa çıkma yasağı’ açıklaması!

Bakan Soylu, Özdemir’in corona virüsüne yakalanan polisin olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

* Hem semptomları olanlar var hem de birtakım temaslardan dolayı oluşan teşkilatımızın mensupları var.

* Şu anda sayısı 20 civarında ve bunlardan iyileşenler var.

* Ama arkadaşlarımızın özellikle hem sahada olması hem de bunun yanı sıra görevlerini tam anlamıyla yapabilmeleri ve sağlıklarını devam ettirebilmeleri bizim açımızdan çok önemli.

* Ülke açısından da çok önemli.

“SOSYAL İZOLASYONU SAĞLAMIŞ DURUMDAYIZ”

Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı konusunda açıklama yaptı.

Soylu, şunları söyledi:

* Bizim almayacağız hiçbir tedbir yoktur.

* Sabahleyin valilerimizle tekrar bir değerlendirme yaptık. Ne noktada olduğumuzu ve bu değerlendirmeyi de sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik.

* Güvenliğe sokağa çıkma yasağı koyacak mıyız? Elbette hayır.

* Sağlığa sokağa çıkma yasağı koyacak mıyız? Elbette hayır.

* Peki onun dışında gıda tedariği yapana sokağa çıkma yasağı koyacak mıyız? Gıdayı bir taraftan bir tarafa taşımaya çalışana sokağa çıkma yasağı koyacak mıyız?

* Şu anda neredeyse üretim ve tedarik zincirinin dışında güvenlik ve sağlığın dışında hemen hemen belki yüzde 2’ler, yüzde 3’ler olabilir, şu anda bir sosyal izolasyonu sağlamış durumdayız.

* Bugün Türkiye caddelerini, sokaklarını gördünüz. Televizyonlar sabahtan veriyor. Türkiye’nin cıvıl cıvıl meydanlarının tamamı boş.

* İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Antalya’da tamamen boş.

* Eğer vatandaşımızı sosyal izolasyona, evde kal, evde hayat var ve eve hayat sığar çağrılarıyla birlikte evde tutabiliyorsak ve zorunlu olanlar ki 65 yaşla ilgili bir sınırlandırma getirdik.

* 65 yaşın üzerindeki onları da evlerinde yalnız bırakmadık.

* Bu konuda biz hiçbir tedbiri almaktan çekinmeyiz.

* Bütün bu parametreleri takip ediyoruz, izliyoruz ve yönetmeye çalışıyoruz.

* Şu andaki durumda yaklaşık yüzde 95 civarında hayat bugün cumartesi pazar itibariyle söylüyorum, eve çekildi.

* Yarını, öbür günü izleyeceğiz.

* Bakın sabahleyin benim valilerimize söylediğim şudur.

* Bir, şehir içi giriş ve çıkışların kontrolünü daha fazla.

* Hiçbir özel aracı sekmeyin. Muhakkak otobüsler zaten kontrol edilecek.

* İki, şehir için özel taşımada ister belediye otobüsü olsun, ister özel halk otobüsü olsun, ister minibüs olsun.

* Her birini tek tek kontrol edin, sosyal mesafe diyebileceğimiz mesafeyi ihlal edebilecek ne varsa araba bağlanması gerekiyorsa kamu tüzel beni ilgilendirmiyor hepsini bağlayın.

* Bir şehirden başka bir şehre giden kimi tespit ediyorsanız ona 14 gün evde kalmasını söyleyin ve gerekli tüm tedbirleri alın.

“ALABİLECEĞİMİZ TÜM TEDBİRLERİ ALIRIZ”

* 4 tane konuyu ayakta tutabileceksek tüm tedbirleri alırız.

* Sağlık sistemimizi ayakta tutacağız.

* Tedarik, gıda, hijyen, temizlik sistemimizi ayakta tutacağız.

* Aynı zamanda kamu düzeninin ayakta tutacağız.

* Ve sosyal izolasyonu sağlayacağız.

* Şu anda bunu sağlayabilecek bir süreci oluşturmaya çalışıyoruz.

* Oluşturduk oluşturduk, oluşturamadık alabileceğimiz tüm tedbirleri alırız.