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Son dakika…Bingöl’de 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha!

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Bugün saat 09:51'de merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

09:59 -
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Son dakika…Bingöl’de 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha!

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde dün meydana gelen 5.7’lik depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Bugün saat 09:51’de merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

AFAD’ın verilerine göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 10:08 15.06.2020
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