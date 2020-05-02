Son dakika… Bitlis’te 2 askerimiz şehit oldu!

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Bitlis-Merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden “Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu” kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada; 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır.

* Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

* Bölgede operasyonlar devam etmektedir.



ŞEHİT ATEŞİ BALIKESİR’E DÜŞTÜ

Bitlis’te çıkan çatışmada şehit olan Bitlis Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu’nun acı haberi, Balıkesir’in İvrindi ilçesinde yaşayan ailesine verildi. (DHA-İHA)

