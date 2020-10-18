Son dakika… Corona virüsü verileri açıklandı! İşte 18 Ekim tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 101 bin 403 testle birlikte toplam test sayısı 12 milyon 408 bin 312 oldu.

Son 24 saatte bin 815 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 347 bin 493’e çıktı. 72 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 9 bin 296’ya yükseldi.

Toplam iyileşen hasta sayısı bin 504 artarak 304 bin 3’e ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının bin 427, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 5.9 olduğu açıklandı.

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.4 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.7 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: 1815 YENİ HASTAMIZ VAR

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün 1.500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor.

* Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim.

DÜN 71 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 71 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 723 yeni hastanın tespit edildiğini ve bin 401 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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