Son dakika… Corona virüsünde Türkiye için kritik detay!

Son verilerine göre corona virüsü vaka sayısı 115 ülkede 114 bin 458'e, ölü sayısı 4 bin 27'ye yükseldi. Virüsün yayılmasında en önemli etkenlerden biri tartışmasız havayolu ulaşımı.

Devletler peş peşe uçuş yasakları getiriyor. Vatandaşlarına mecbur kalmadıkça ‘yurt dışına çıkmayın' uyarısında bulunuyor. Sonuçta havacılık sektörü tarihinin en ağır krizlerinden birini yaşıyor.

Bu açıdan Frankfurt, Londra, New York gibi dünyadaki önemli hub'larla, yani uçuş aktarma noktalarıyla birlikte Türkiye'nin en kritik noktası İstanbul Havalimanı…

Riskin ne kadar yüksek olduğu, corona virüsü tespit edilen biri Fransız diğeri İtalyan iki yolcunun İstanbul Havalimanı'ndan transit geçtiği haberleriyle açıkça ortaya çıktı.

İtalyan yolcu Milano'dan İstanbul aktarmalı olarak Nijerya'ya, Fransız ise Londra'dan yine İstanbul aktarmalı Singapur'a gitmişti.

ÜRKÜTÜCÜ GERÇEK

Uçak yolculuğunun doğası gereği bu yolcular uzun uçuşları boyunca yüzlerce kişiyle yan yana geldi. Transit yolcu olarak dahi, İstanbul Havalimanı'na gelen bu yolcularla ilgili detaylara bakıldığında riskin ne kadar yüksek olduğu ürkütücü bir şekilde anlaşılıyor.

KAÇ KİŞİYE TEMAS ETTİ

İlk vakada, İtalyan yolcu 24 Şubat'ta Milano'dan THY uçağına bindi. Uçağın tamamına yakını doluydu. Kabin ekibi yemek servisi yaptı. Yaklaşık 2 buçuk saat boyunca yanında, önünde, arkasında olanlarla aynı havayı soludu. İster istemez koltuğa, emniyet kemerine, katlanır masaya, dirsekliklere, bagaj kapağına, kumandaya, dokunmatik ekran, klima valfine dokundu.

SÜRE BİLİNMİYOR

Bu yolcunun İstanbul Havalimanı'nda ne kadar kaldığı açıklanmadı. Direkt bir uçaktan diğerine geçtiği düşünülse bile birçok mekanı kullandı. Körükten yürüdü, yürüyen bantlardan geçti. Uzun uçuş nedeniyle mutlaka uçakta ya da yerde tuvaletleri kullandı. Yer personeliyle iletişim kurdu, arındırılmış alanda bir süre diğer yolcularla aynı ortamda bulundu. İstanbul-Lagos uçuşunda yine aynı riskler bir kez daha tekrarlandı.

FRANSIZ YOLCU 22 DAKİKA KALDI

İkinci vakada bir Fransız yolcu 3 Mart günü Londra'dan İstanbul'a geldi. O da kabin ekibiyle, yanındaki yolcularla iletişim kurdu, koltuğa, kemere dokundu. İstanbul Havalimanı'nda 22 dakika kaldığı resmen açıklandı. Bu, havalimanının fiziksel büyüklüğü düşünüldüğünde çok kısa bir süre…

KABİN EKİBİ KARANTİNADA

Yüksek ihtimalle bir uçaktan indi, doğrudan diğer uçağa geçti. Yine de yer personeliyle, diğer yolcularla yüz yüze geldi, kapıya, tuvalete, merdivene dokundu. Fransız yolcu daha sonra Singapur'a gitmek üzere uçağa bindi. Yine kabin ekibiyle, diğer yolcularla aynı ortamda saatlerce kapalı bir kutu içindeydi. Virüs tespit edilince THY uçağı Singapur'dan boş döndü ve tüm ekip karantinaya alındı.

DÜŞÜNDÜREN SORULAR

* Bu yolcuların kullandığı 4 uçakta ilk dezenfekte işlemi ne zaman yapıldı?

* İtalya uçuşları durduruldu ama Londra gibi uçuşların devam ettiği şehirlerde de virüsün bulaşabileceği görüldü. Bu durumda tüm uçuşlar çok riskli değil mi?