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Son dakika! Dışişleri’nden mülteci ve göç açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İdlib'deki hain saldırı sonrası Türkiye'deki mültecilerin sınıra akın etmesiyle ilgili konuştu. Sözcü Aksoy İdlib'deki son gelişmelerin Türkiye üzerindeki göç baskısını artırdığını ve sığınmacıların batı sınırına yöneldiğini söyledi. Aksoy İdlib'de durumun daha da kötüleşmesi durumunda riskin de artacağını belirtti. 

13:33 -
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Son dakika! Dışişleri’nden mülteci ve göç açıklaması

Suriyeli göçmen ve sığınmacıların batı sınırlarına yönelmesine ilişkin soruya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy cevap verdi.

Aksoy’un açıklaması şu şekilde:

* İdlip'te yaşanan ve yüzbinlerce insanın yerlerinden edilmesine neden olan son gelişmeler, ülkemiz üzerindeki mevcut göç baskısını daha da artırmıştır.

* Bu gelişmeler, halkımız ve dünya kamuoyu tarafından takip edilmektedir, ülkemizdeki sığınmacılar ve göçmenleri de derinden etkilemektedir.

* Nitekim gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır.

* Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir. Dünyada en fazla mülteciye evsahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur.

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Son güncelleme: 14:04 28.02.2020
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