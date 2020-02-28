Son dakika! Dışişleri’nden mülteci ve göç açıklaması

Suriyeli göçmen ve sığınmacıların batı sınırlarına yönelmesine ilişkin soruya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy cevap verdi.
Aksoy’un açıklaması şu şekilde:
* İdlip'te yaşanan ve yüzbinlerce insanın yerlerinden edilmesine neden olan son gelişmeler, ülkemiz üzerindeki mevcut göç baskısını daha da artırmıştır.
* Bu gelişmeler, halkımız ve dünya kamuoyu tarafından takip edilmektedir, ülkemizdeki sığınmacılar ve göçmenleri de derinden etkilemektedir.
* Nitekim gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır.
* Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir. Dünyada en fazla mülteciye evsahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur.