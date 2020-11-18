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Son dakika… Dokuz maddede yeni corona kısıtlamaları

Dün gerçekleşen Kabine toplantısının ardından corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan yeni önlemler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. İçişleri Bakanlığı da gece saatlerinde 81 ilin valiliğine alınan yeni önemlerle ilgili olarak genelge gönderdi. İşte yeni kısıtlamaların detayları...

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:50, 18/11/2020
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Son dakika… Dokuz maddede yeni corona kısıtlamaları

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar doğrultusunda yeni COVID-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere genelge gönderdi. Genelge 20 Kasım Cuma gününden itibaren yürürlüğe girmiş olacak.

– Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İlk uygulama olarak; 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

– 81 ilde 65 yaş ve üzeri kişiler saat 10.00-13.00 saatleri arasında, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğanlar ise 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Belirtilen yaş gruplarındaki kişilerin (çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç) bu saatler dışında sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

– Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecek.

– Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10.00-20.00 arasında hizmet sunabilecekler.

– Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

– Restoran ve lokantalar saat 20.00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

– Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar kapalı kalacak.

– Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi ve halı sahaların faaliyetleri yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.

– Tüm spor müsabakaları seyircisiz olarak oynanmaya devam edilecek.

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Yayınlanma Tarihi:08:45,
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