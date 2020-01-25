Son dakika… Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesi Elazığ’da!

İmamoğlu burada adının Yaşar Sayık olduğu öğrenilen bir depremzede ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Depremzede Sayık yıkılan binasının önünde İmamoğlu ile yaptığı konuşmada binayı yapan müteahhitlere sitem etti.

İkili arasındaki duygusal konuşma şöyle gerçekleşti;

Depremzede Yaşar Sayık: Bu müteahhitler bu gördüğünüz binamızı çimento katmadan yaparsa böyle olur.

Ekrem İmamoğlu: Tedbirli olmalıyız bu hatalara müsaade etmemeliyiz. Acınızı paylaşıyoruz.

Depremzede Yaşar Sayık: Bu müteahhitlerin tutuklanmasını istiyoruz.