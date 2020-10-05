Son dakika… Emniyet ve MİT’den IŞİD operasyonu

MİT Bölge Başkanlığı’nca yapılan uluslararası risk analiz çalışmaları sonucu terör örgütü IŞİD ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları 29 şüpheli tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, Suriye’de terör örgüt içinde bulunduklarına dair haklarında bilgiler elde edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Sabah erken saatlerde yapılan operasyonda 24’ü Irak, biri Finlandiya uyruklu olmak üzere toplam 25 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Firari dört şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. (DHA)