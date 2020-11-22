Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç’a yüklendi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. olağan il kongrelerine Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı.

İLAVE TEDBİRLER ALABİLİRİZ

Corona virüsüyle mücadelede yeniden uygulanmaya başlayan kısıtlamalara değinen Erdoğan, “Milletimiz, temizlik, maske ve mesafe kuralları ile bu tedbirlere hassasiyetle riayet ederse inşallah birkaç hafta içinde salgın grafiğini yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde sınırlamalara devam etmek hatta belki ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz” dedi.

EKSİKLİK VE HATALARIMIZ OLMUŞTUR

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın; eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye olabileceğini ve iş insanı Osman Kavala’nın tutuklu kalmasına hayret ettiğini söylemesine de değindi. Arınç’ın adını zikretmeyen Erdoğan, şunları söyledi:

– Gezi eylemlerini organize edenlerin savunucusu olamayız. Özellikle gezi olaylarının finansörlüğünü yapan ve bunlarla ilgili olarak da şu anda içeride olan özellikle bugün yarın hiçbir zaman bunların savunucusu olmadık bundan sonra da olmayız. Bunca yıldır iktidar gücünü bir parti olarak elbette eksiklerimiz olmuştur, hatalarımız da olmuştur.

GEÇMİŞTE BİRLİKTE ÇALIŞMIŞ OLSAK BİLE…

– Yasin Börü’lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, hiç bir zaman Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından asla ve asla savunulamaz. Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri cumhurbaşkanıyla, hükümetimizle ilişkili hale getirilemez.