Son dakika… Erdoğan: Putin, Macron ve Merkel ile bir araya geleceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de Kınık ilçesini ziyaretinin ardından Bergama ilçesine geçti. Erdoğan, burada kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Suriye içerisinde toplam 8 bin 300 kilometrekarelik alanı; DEAŞ, YPG/PKK’lı teröristlerden temizledik.

* Bizim için İdlib meselesi Afrin kadar, Barış Pınarı Harekat bölgesi kadar önemlidir.

* Putin’e açıkça ifade ettim. Öğlen Sayın Merkel ve Macron’a da ifade ettim.

* 5 Mart’ta tekrar bir araya geleceğiz ve bu konuları konuşacağız. İHA