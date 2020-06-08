Son dakika… Erdoğan’dan flaş normalleşme açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT’de canlı yayında açıklamalarda bulundu. 65 yaş ve hafta sonu sokaklarda yaşanan yoğunlukla ilgili konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Benim 65 yaşındaki vatandaşlarım bu işten zarar görmeyecektir. 18 yaş altı, onları da birleştirdik. Dedik ki bunu da artık birleştirelim, orada da gençlerimiz de ben gencim, nasıl olsa bana bir şey olmaz demesin.

*Bu hafta sonu maalesef piknik alanlarında, yol kenarlarında, her yerde, askere gidenler falan yaptıkları işler, bunlar doğru şeyler değil.

“TELAFİ EDEMEZSİN”

*Sonra meydana gelen bir olayda bu işi telafi edemezsin. Maske, mesafe, temizlik, bunlara dikkat edeceksiniz.

*Her şeyi serbest bıraktık diye bu iş bitti denmez. Vaka düştü tamam, nereye 989’a. Vefat 18’e kadar inmişti, bu sefer 19. Fena sayılmaz.

*Yoğun bakımda 625, tabi yoğun bakımda da 625’i görmek istemiyoruz. Entübe 261. İyileşenlerin sayısı güzel, 3411. Tabi test baya yüksek, 39 bin 361 test var.

*Bütün bunlarla beraber, vefatı ne kadar sıfırlamaya gidersek o zaman tabi daha mutlu olacağız.

“TÜRKİYE DÜNYADA BİR NUMARA”

Corona virüsünün sadece Türkiye’yi değil tüm dünyayı etkilediğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bunun bir çok yönlü meydana getirdiği zararlar var. Başta ABD olmak üzere, Rusya, Çin büyük zararlar gördü. ABD’de 45 milyon işsizden bahsediliyor.

*Türkiye’de hamdolsun biz kendi durumumuza baktığımızda Türkiye dünyada bir numara. Büyümede 4,5 gibi bir oranı yakalamak üzere.

*Terörle mücadele de de salgınla mücadeledeye de devam ediyoruz. 102 ülkeye yardımlar gönderdik.

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