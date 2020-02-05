Son dakika… Facianın olduğu bölgede üçüncü çığ uyarısı

Dün akşam saat 17.00 sıralarında Van-Bahçesaray kara yolunda üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken meydana gelen ikinci çığ faciasında 8 jandarma personeli, 9 sivil, 3 korucu ve 1 itfaiyeciyle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselmişti. Bu gelişmenin ardından AFAD’dan yapılan açıklamada can kaybının 26’ya çıktığı belirtildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgede zorlu hava koşulları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, üçüncü bir çığ uyarısı daha yapıldı. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gelen vatandaşlar bölgede uzaklaştırılırken, kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor. (İHA)