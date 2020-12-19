Son dakika… Gaziantep’te hastanedeki patlamada can kaybı 10’a yükseldi

SANKO Üniversitesi Hastanesi COVID-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a yükseldiği açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gaziantep'te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10'a yükseldi. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

HAYATINI KAYBEDEN 9 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71), Osman Daşdemir ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir” denildi.

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