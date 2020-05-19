Son dakika… Bakan Koca güncel corona verilerini açıkladı!

Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosu açıklandı. Tabloya göre, bugün 25 bin 382 test yapıldı.

Son 24 saatte bin 22 yeni vaka tespit edilirken 28 kişi de hayatını kaybetti.

Bugün bin 318 hastanın, toplam 112 bin 895 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Öte yandan Türkiye’de şimdiye kadar 1 milyon 675 bin 517 test yapıldı.

Toplam vaka sayısı 151 bin 615’e, can kaybı da 4 bin 199’a yükseldi.

Yoğun bakımlardaki hasta sayısının 882 olduğu açıklanırken toplam entübe hasta sayısının da 455 olduğu belirtildi.

Öte yandan bugünkü vefat sayısının, son bir ay içerisindeki en düşük can kaybı olduğu ifade edildi.

“BEKLENEN DÜZEYDE BİR AZALMA VAR”

Sosyal medya hesabından güncel verileri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma olduğunu söyledi.

Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastaların sayısının düştüğünü ifade eden Bakan Koca, iyileşen hasta sayısının öngörülen seviyede olduğunu belirtti.

Bakan Koca, “Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe” ifadelerini kullandı.

DÜN 31 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakan Koca, dün 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 158 yeni vaka tespit edildiğini duyurmuştu.