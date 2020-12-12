Son dakika… Güncel corona virüsü vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 12 Aralık tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 12 Aralık Cumartesi gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 189 bin 65 testle birlikte toplam test sayısı 20 milyon 898 bin 517’ye ulaştı.

Bugün semptom gösteren 5 bin 203 hastayla birlikte 29 bin 191 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 809 bin 809’a çıktı. Can kaybı da 222 artarak 16 bin 199’a yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

20 bin 191 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 1 milyon 581 bin 565’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, ağır hasta sayısı 5 bin 961 oldu.

HASTANE DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın günlük paylaştığı tabloda hastanelerin doluluk oranları da yer alıyor. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 55.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 41.7 oldu.

BAKAN KOCA’DAN AŞI MESAJI

Sosyal medya hesabından güncel corona verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün tespit edilen 5.203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım” dedi.

DÜN 226 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 11 Aralık tablosuna göre semptom gösteren 5 bin 607 hastayla birlikte 32 bin 106 yeni vaka tespit edilmişti. 226 kişi yaşamını yitirirken 5 bin 516 hasta da iyileşmişti.