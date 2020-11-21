Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 21 Kasım tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. Son 24 saatte yapılan 152 bin 214 testle birlikte toplam test sayısı 17 milyon 90 bin 101’e ulaştı.

Bugün 5 bin 532 yeni hasta tespit edildi, toplam hasta sayısı 440 bin 805’e çıktı. Can kaybı da 135 artarak 12 bin 219’a yükseldi.

3 bin 233 hastanın daha iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 370 bin 825’e ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısı 4 bin 121, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.8 oldu.

HASTANE DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı corona virüsü tablosunda hastanelerin doluluk oranları da yer aldı. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 37.6 oldu.

“MÜCADELENİN GÜCÜ BİRLİK OLMAK”

Sosyal medya hesabından güncel verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara tedbir çağrısında bulundu.

Bakan Koca, şunları belirtti:

* Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor.

* Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır.

* Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin.

DÜN 5 BİN 103 HASTA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre dün 5 bin 103 hasta tespit edilmiş, 141 kişi yaşamını yitirmiş ve 3 bin 19 kişi sağlığına kavuşmuştu.