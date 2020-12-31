Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 31 Aralık tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 31 Aralık Perşembe gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 178 bin 217 testle birlikte toplam test sayısı 24 milyon 504 bin 567’ye ulaştı.

239 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bugün semptom gösteren 2 bin 219 hastayla birlikte 14 bin 380 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 208 bin 652’ye çıktı. Can kaybı da 239 artarak 20 bin 881’e yükseldi.

3 BİN 918 AĞIR HASTA VAR

Güncel tabloya göre 22 bin 21 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 100 bin 650’ye çıktı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.8, ağır hasta sayısı da 3 bin 918 oldu.

YOĞUN BAKIMLARIN YÜZDE 68.1’İ DOLU

Sağlık Bakanlığı’nın günlük olarak açıkladığı hasta tablosunda hastanelerin doluluk oranlarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 36.2 oldu.

BAKAN KOCA’DAN ‘KISITLAMAYA UYUM’ MESAJI

Sosyal medya hesabından güncel corona virüsü verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000'in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız” dedi.

DÜN 254 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 30 Aralık corona tablosuna göre semptom gösteren 2 bin 612 hastayla birlikte 15 bin 692 yeni vaka tespit edilmişti. 254 kişi yaşamını yitirirken 20 bin 192 kişi de iyileşmişti.