Son dakika… Tarım ve Orman Bakanı açıkladı! Heybeliada yangınında flaş gelişme

Heybeliada’da çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yeni bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Valiliği, yangınla ilgili yaptığı açıklamada geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Valilik açıklamasında, şu ifadeler kullanılmıştı:

* Adalar İlçemizde bugün saat 17.07'de Heybeliada Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda iki farklı noktada orman yangını çıkmıştır.

* Yangına Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İBB İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 adet helikopterle müdahale edilmektedir. Yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığımızca çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edilmiştir.

* Yangını söndürme çalışmaları devam etmekte olup, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır.