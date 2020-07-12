Son dakika… Tarım ve Orman Bakanı açıkladı! Heybeliada yangınında flaş gelişme

Heybeliada’da çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yeni bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
İstanbul Valiliği, yangınla ilgili yaptığı açıklamada geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Valilik açıklamasında, şu ifadeler kullanılmıştı:
* Adalar İlçemizde bugün saat 17.07'de Heybeliada Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda iki farklı noktada orman yangını çıkmıştır.
* Yangına Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İBB İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 adet helikopterle müdahale edilmektedir. Yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığımızca çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edilmiştir.
* Yangını söndürme çalışmaları devam etmekte olup, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır.