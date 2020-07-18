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Son dakika… İstanbul’da polise hain saldırı

İstanbul Bağcılar'da polislere silahlı saldırı düzenlendi. Olayda iki polis yaralandı.

Habip ATAM
14:30 -
Haberler Gündem
Son dakika… İstanbul’da polise hain saldırı

Olay saat 14.00 sıralarında Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, ilçe narkotimlere bağlı sivil ekipleri bir aracı takip ediyordu.

Sivil polislerin takip ettiği şüpheliler bir an araçlarını durdurarak polis ekiplerine ateş etmeye başladı. Saldırganların açtığı ateşle bir polis memuru göğsünden bir polis memuru da kolundan yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Saldırının ardından çok sayıda polis bölgeye sevk edildi. Polis helikopteri de havadan destek için bölgeye gönderildi. Yapılan çalışmada, polis memurları E.G. ve Y.N.’yi vurduğu iddia edilen üç şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Serdar B. (19), O.I. (17) ve A.A. (17)  Emniyet’e götürüldü. Şüphelilerin araçlarına yapılan aramalarda üç tabanca ele geçirildi.

 

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Son güncelleme: 15:07 18.07.2020
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