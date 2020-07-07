Son dakika… İzmir açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

İzmir’in Karaburun ilçesinin açıklarında saat 18:19’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 18.09 kilometre derinliğinde olduğu aktarılırken AFAD tarafından yapılan açıklamada da gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI

AFAD, deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığının bilgisinin alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada “Geçmiş olsun İzmir. Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER