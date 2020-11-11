Son dakika… İzmir’de 4.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 09.49'da gerçekleşen deprem, yerin 12.4 kilometre derinliğinde oldu.
AFAD da depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.
#DEPREM
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/I12KQ7iiJ3
11.11.2020, 09:49:45 TSİ
Büyüklük: 4.8
Derinlik: 12.4 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 11, 2020
AFAD: OLUMSUZ İHBAR YOK
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremin en çok İzmir ve Aydın illerinde hissedildiği ve deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.