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Son dakika… İzmir’de 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

Güncellenme: 10:16, 11/11/2020
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Son dakika… İzmir’de 4.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 09.49'da gerçekleşen deprem, yerin 12.4 kilometre derinliğinde oldu.

AFAD da depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.

AFAD: OLUMSUZ İHBAR YOK

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremin en çok İzmir ve Aydın illerinde hissedildiği ve deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

 

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Yayınlanma Tarihi:10:01,
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