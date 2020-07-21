Son dakika… Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

* Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46’ncı yılındayız. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olarak dünya sahnesinde yerini almasını istiyoruz.

* Bugün herkesin gözü önünde Ege adalarına gelip silahlı kuvvetleriyle gösteri yapanlara ses çıkarmayanlar bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamazlar. İdlib’de 33 askerimiz şehit oldu, hesabı soruldu mu? Koşa koşa gidip Putin’in önünde esas duruşa geçtiler.

EGEMEN GÜÇLERİN TAŞERONLARI MİLLİYETÇİLİĞİMİZİ SORGULAYAMAZ

* Tank palet fabrikasını yabancıya peşkeş çekip, vatan toprağını terk edenler, Süleyman Şah türbesini kaçıranlar bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamazlar. Egemen güçlerin Orta Doğu’da taşeronluğuna soyunanlar bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamazlar. Bizim milliyetçiliğimizde 83 milyonun kucaklanması vardır. Bayrağa saygı, vatanın bütünlüğüne saygı vardır. Nokta. Bizim milliyetçiliğimiz budur.

İTAAT ETMEYEN GAZETECİLER CEZAEVİNDE

* 24 Temmuz Basın Bayramı aslında ama Türkiye’de bir basın bayramı havası yok. Gerçekleri yazan, kalemini satmayan, Saray’a itaat etmeyen gazeteciler cezaevinde. Doğruları yazan, kalemini satmayan bütün gazetecilere şükran borçluyuz. Barış Pehlivan’ı Murat Ağırel’i, Hülya Kılınç’ı ve Müyesser Yıldız’ı selamlıyorum. Onlar kalemlerini satmazlar. Bütün cesur gazetecileri selamlıyorum.

BU PARALARDAN KİM NEMALANIYOR?

* Van Gölü’nde 59 kişi yaşamını yitirdi. Eğer sınırlarımız yol geçen hanına döndüyse iktidarın bunu sorgulaması lazım. 59 kişi ülkemize nasıl girdi? Para vererek ülkemize binlerce insan girip çıkıyor.

Parayla geçiyorlar. Bu paralardan kimler nemalanıyor?

* Rize sel felaketinde Havva Tüysüz selde 10 saat bekliyor, iç kanamadan hayatını kaybediyor. İnsana yetişmiyorsa ambulans uçaklar ne işe yarar? İnsanı kurtarmıyorsa ambulans ne işe yarar, uçak ne işe yarar. Milletvekili arkadaşlarımıza Mağdur vatandaşlarla görüşün dedik. Rize’ye gittiler. Felaketten sonra giden sadece CHP’liler…