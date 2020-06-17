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Son dakika… Kılıçdaroğlu’ndan önemli açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV'de yayınlanan Liderler Ekonomi Konuşuyor programına katıldı. Hükümeti şeffaf olmamakla suçlayan Kılıçdaroğlu, "Havaalanının kaça yapıldığını bilmiyorum ama parasını ödüyorum. Şehir hastaneleriyle ilgili bilgiyi İngiltere'deki yabancı bir danışmanlık firmasının internet sitesinden çıkardık. İngilizlerin bildiğini biz bilmiyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr
15:07 -
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Son dakika… Kılıçdaroğlu’ndan önemli açıklamalar

Karar TV’de yayınlanan Liderler Ekonomi Konuşuyor programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; gazeteciler Taha Akyol, Elif Çakır ve İbrahim Kahveci’nin sorularını yanıtladı. “Bugün iktidarın bir numaralı sorunu şeffaf olmamasıdır” diyen Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

YAPTIĞINIZ YATIRIMIN HESABINI VERECEKSİNİZ

* Son 17 yılda toplam 2 trilyon 346 milyar dolar kaynak kullandılar. Bu kaynakla ne yapıldı? 17 yılda devletin gelirlerini kısmen biliyoruz da paraların nerelere harcandığını kimse bilmiyor. Havaalanının kaça yapıldığını bilmiyorum ama parasını ödüyorum.

* Meclis’e bilgi verilmiyor, soru önergeleri veriyoruz bilgi verilmiyor. Biz şehir hastaneleri ile ilgili bilgiyi İngiltere’deki yabancı bir danışmanlık firmasının internet sitesinden çıkardık. İngilizlerin bildiğini biz bilmiyoruz. Yaptığınız yatırımın hesabını vereceksiniz, saydam olacaksınız. Bütçe üzerinden hesap verilmesi lazım.

KİTLELER HALİNDE KOPMALAR OLABİLİR

* Önümüzdeki süreç içinde hükümetin önünde çok ciddi bir borç yükü var. 83 milyon insanı Londra’daki bir avuç tefeciye faiz öder hale getirdiler. İktidar partisinin hâlâ yüzde 30-35 bandında olması önemli bir şey. Kitleler halinde kopma olabilir. Önümüzdeki süreçte ciddi kopmaların olacağını, siyasetin yeniden yapılanacağını düşünüyorum.

CHP Dolar Ekonomi Elif Çakır İngiltere internet Kemal Kılıçdaroğlu Meclis son dakika
Son güncelleme: 15:20 17.06.2020
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