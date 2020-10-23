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Son dakika… Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı

Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına dair karara karşı yaptığı itiraz sonuçlandı. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi itiraz ile ilgili "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti. Dosya yeniden 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Can ÖZÇELİK
Güncellenme: 17:51, 23/10/2020
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Son dakika… Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen yeniden yargılanmasına yer olmadığına dair kararına karşı yapılan itiraz hakkında İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi de karar verdi.

Mahkeme itiraza ilişkin yaptığı değerlendirmede, “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti. Dosya yeniden 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesinin Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile ilgili “hak ihlali” kararı vermişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de Anayasa Mahkemesinin kararının “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti.

Ağır Ceza Mahkemesi kararında Anayasa Mahkemesinin  Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunu'na atıf yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

* Anaysa Mahkemesi esas inceleme sonunda başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar verilir.

* İhlal kararı verilmesi halinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir. Ancak yerindelik denetimi yapılamaz, idari eylem ve işlem niteliğinde karar verilemez.

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istanbul mahkeme son dakika
Yayınlanma Tarihi:17:18,
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